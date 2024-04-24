Россиянку осудили за танцы на кладбище

Ленинский районный суд Краснодара приговорил местную жительницу Софью Бургер к 440 часам обязательных работ по делу об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК). Ее осудили за танцы на кладбище, сообщили в пресс-службе краснодарских судов.

По версии следствия, Бургер совершила преступление 23 марта 2023 года. В тот день она, находясь на территории Всесвятского кладбища в Краснодаре, станцевала на могиле. При этом она «демонстрировала неприличные жесты» и курила, говорится в сообщении. Муж Бургер снял происходящее на видео, которое та позднее выложила в соцсети.

На суде Бургер признала вину и раскаялась, сообщили представители суда. Девушка сказала, что своим танцем она хотела «показать свое негативное отношение к нацизму».

«Танец и музыкальное сопровождение, наложенное на него, являются отсылкой к тому, что нацизм должен быть похоронен», — процитировал ее суд.

Тем не менее, судья признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. В сообщении суда говорится, что если Бургер будет уклоняться от выполнения назначенных ей обязательных работ, наказание могут заменить на лишение свободы.

30 мая Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал Софью Бургер на две тысячи рублей по делу о демонстрации «экстремистской» символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Поводом стали два ее поста в соцсетях. В одном была фотография с детской горкой сине-желтого цвета в сопровождении «украинской военной патриотической песни» о бойце организации, признанной в России «экстремистской». Во втором — изображение темнокожего ребенка на велосипеде, который «производит жест в виде поднятия руки под углом примерно 45 градусов с расправленной ладонью “от сердца к солнцу”, что является нацистской символикой».

В том же месяце Бургер оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом стало видео, опубликованное девушкой, на котором был «изображен мужчина на фоне Сенатского дворца Кремля, производящий плевок в сторону Кремля в момент взрыва».

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