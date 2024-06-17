В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность

В виду роста угроз со стороны Китая и России НАТО должен продемонстрировать свой ядерный арсенал. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщив газете Telegraph, что страны-участницы союза обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал он.

Столтенберг объяснил, что демонстрация ядерного арсенала должна послать прямой сигнал противникам альянса. «Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, является более опасным миром», — заявил генсек.

При этом Столтенберг отметил, что, в частности, Китай наращивает свой ядерный арсенал, планируя увеличить его до тысячи боеголовок к к 2030 году.

Такие данные содержатся в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), опубликованном 17 июня. В документе говорится, что все девять существующих ядерных держав в минувшем году развернули новые ядерные вооружения. При этом общемировой запас таких вооружений к началу 2024 года составил 12121 ядерную боеголовку, из которых 9585 находились в резервах.

90% всего ядерного оружия в мире, по данным SIPRI, принадлежит России и США. При этом Китай, как утверждают в институте, продолжает наращивать свой ядерный арсенал, увеличив его до 500 боеголовок в 2024 году, против 410, которыми он располагал в 2023 году.

В начале июня Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Незадолго до этого на встрече с иностранными журналистами он также пожаловался, что Россию обвиняют в том, что она машет «ядерной дубинкой».

При этом в середине мая Минобороны России сообщило о проведении учений по применению тактического ядерного оружия. Позже в эфире российского государственного телеканала «Россия 1» появился сюжет об этих учениях, в котором рассказали, что для их проведения со складов вывозили реальные ядерные заряды.

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