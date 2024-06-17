Главного редактора «Холода» не пускают в Грузию

Главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову не пускают в Грузию, ее продержали на границе в аэропорту Тбилиси всю ночь. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети X.

«Меня уже 6 часов удерживают на границе в аэропорту Тбилиси, куда я прилетела ночью. Паспорт отобрали и не дают никакого ответа, пустят ли меня и сколько еще это продлится», — написала она, добавив, что «это что-то новое».

Она сообщила «Холоду», что пограничники ссылаются на то, что им необходимо получить ответ от руководства перед тем, как впустить ее в страну или отказать во въезде.

Бекбулатова жила в Тбилиси три года, а сейчас вернулась в Грузию, чтобы забрать оттуда своих котов.

Спустя 50 минут после публикации этой заметки, Бекбулатова сообщила, что ее пропустили.

У российских журналистов, активистов и политиков регулярно возникают проблемы с въездом в Грузию. Так, в январе 2024 года в страну не пустили российского политолога Федора Крашенинникова, который прилетел в Тбилиси, чтобы представить совместный с политиком Владимиром Миловым доклад «Нормальная Россия будущего: Да, мы можем».

В августе 2023 года в Грузию не смог въехать поддержавший вторжение России в Украину российский актер Виталий Гогунский. Как заявил тогда его директор Табриз Шахиди, Гогунского не пустили в страну «по политическим причинам». «Виталий — патриот своей страны, патриот России, настоящий. Вот, видимо, поэтому и в списках», — пояснил Шахиди.

Обновлено в 9:45 Добавлена информация о том, что Бекбулатову пропустили в страну.

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