Поддержавшего войну российского актера не пустили в Грузию

Российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Об этом газете «Известия» сообщил директор артиста Табриз Шахиди.

Он заявил, что Гогунского не пустили «по политическим причинам». «Виталий — патриот своей страны, патриот России, настоящий. Вот, видимо, поэтому и в списках», — сказал Шахиди.

Сам Гогунский рассказал изданию, что планировал в Грузии встретиться с друзьями и своей девушкой. «Я видел желание пограничников, они были нормально ко мне настроены. Но приказ есть приказ», — сказал он Гогунский.

Виталий Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области Украины. Он поддержал российское вторжение в Украину и, как пишет РИА Новости, неоднократно был в зоне «спецоперации» с концертами.

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