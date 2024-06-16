Ростовский губернатор назвал провокаторами писавших комментарии о захвате заложников в СИЗО людей

Губернатор ростовской области Василий Голубев заявил, что получал информацию о захвате заложников в ростовском СИЗО «с самого утра», но не комментировал происходящее, поскольку ждал, пока силовики закончат работу.

«Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флеш-моб», — добавил Голубев.

Ранее телеграм-каналы, в частности Baza, распространили видеозаписи, на которых местные жители пишут комментарии в телеграм-канале губернатора. Через несколько секунд эти комментарии удаляли, а пользователей блокировали. Вскоре комментарии в телеграм-канале Голубева и вовсе отключили.

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Захват заложников в СИЗО произошел утром 16 июня. В нем участвовали шестеро арестантов, они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. При этом издание «Верстка» обнаружило, что СИЗО-1 неоднократно оказывалось переполненным как минимум с 2015 года.

Издание отмечает, что к СИЗО подавали иски о превышении числа содержавшихся в изоляторе арестантов. В связи с этим начальнику учреждения несколько раз выносились представления — документ, требующий устранить причины и условия правонарушений.

В одном из постановлений суда говорится, что осенью 2023 года в изоляторе не соблюдалось правило, согласно которому на каждого арестованного должно приходиться минимум четыре квадратных метра.

В другом иске также сказано о превышении числа арестованных в камерах, которые рассчитаны на 8, 10 и 12 человек. «Верстка» отмечает, что арестанты в ростовском СИЗО жаловались на отсутствие прогулок и невыдачу мыльных принадлежностей.

О том, что СИЗО-1 переполнено, писала и член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, в изоляторе находились более 300 «лишних» арестантов. Кроме того, как пишет Меркачева, в СИЗО числились 40 несовершеннолетних и несколько женщин.

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