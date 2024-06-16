Поедание праха покойного мужа и роды в дикой природе

Реалити-шоу — один из самых популярных телевизионных форматов. Только в США, например, за ними следят около 52% телезрителей. Из-за большой конкуренции продюсеры стараются придумывать все более изощренные идеи, сюжеты и истории — некоторые шоу настолько странные, что в их существование трудно поверить. Например, в реалити-шоу «Спокойной ночи, мужики!» мужчин селили в дом с четырьмя девушками, которые пытались их соблазнить. Но у трех из них были парни или мужья, которые следили за ними через скрытые камеры. А в популярном шоу «Решала» ведущий пытался разобраться с разными мошенниками. «Холод» собрал самые удивительные из реалити-шоу. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить настоящие от выдуманных.

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