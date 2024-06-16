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Тесты

Поедание праха покойного мужа и роды в дикой природе

Тест на знание самых странных шоу

16.06.2024

Реалити-шоу — один из самых популярных телевизионных форматов. Только в США, например, за ними следят около 52% телезрителей. Из-за большой конкуренции продюсеры стараются придумывать все более изощренные идеи, сюжеты и истории — некоторые шоу настолько странные, что в их существование трудно поверить. Например, в реалити-шоу «Спокойной ночи, мужики!» мужчин селили в дом с четырьмя девушками, которые пытались их соблазнить. Но у трех из них были парни или мужья, которые следили за ними через скрытые камеры. А в популярном шоу «Решала» ведущий пытался разобраться с разными мошенниками. «Холод» собрал самые удивительные из реалити-шоу. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить настоящие от выдуманных. 

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Начнем с простого. В этом шоу люди, которые никогда не видели друг друга, знакомились прямо на своей свадьбе. Затем они жили вместе, пытаясь построить здоровые отношения с помощью экспертов и психологов. Правда или нет?
В этом шоу дети в возрасте от 8 до 15 лет жили в киногородке около заброшенного города и пытались создать полноценное общество. Во время съемок скорую помощь вызывали два раза, а дети убили животное, чтобы его съесть. Помните такое шоу?
В этом реалити-шоу героев поселили в гостинице за стеклом. Зрители могли наблюдать за проектом буквально в реальной жизни. Самые преданные фанаты постоянно приходили к гостинице и пытались разглядеть повседневную жизнь участников. Вспоминаете такой проект?
Шоу рассказывает о людях с необычными и опасными зависимостями. Среди самых странных — поедание стекла, употребление праха покойного мужа и компульсивное изготовление чучел из убитых на дороге животных. Показывали ли такое шоу?
Было ли реалити-шоу, в котором женщины рожают в дикой природе без медицины и какой-либо помощи?
Наверняка многие слышали про шоу «Холостяк», в котором женщины пытаются завоевать мужчину. Такое есть не только в России. Например, в американском реалити-шоу 12 женщин соревновались за сердце мужчины, которого выдавали за принца Гарри. На самом деле он был обычным человеком, внешне похожим на принца, а девушек обманули. Верите?
Участники этого экспериментального реалити-шоу должны были продержаться 30 дней в реальной психиатрической клинике. Их поместили в палаты с настоящими пациентам с серьезными расстройствами: шизофренией, ПТСР, раздвоением личности. В палатах установили скрытые камеры, а участников не отпускали, несмотря на их просьбы. Похоже на правду?
В этом шоу люди соревновались с дикими животными в различных испытаниях. Например, перетягивание самолета со слоном, гимнастика с обезьяной и поедание хотдогов на скорость с медведем. Как думаете, правда ли это показывали по телевизору?
Нескольких человек запирают на заброшенном заводе и дают им неделю на разработку бизнес-плана, который оценивают профессионалы и помогают им построить бизнес. Но съемочная группа всячески им мешает, устраивая конкурсы, которые сильно влияют на психику. Смотрели?
Ваш результат из 9

Автор
Диана Исаак
Фото на обложке
Kevin Woblick / Unsplash
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