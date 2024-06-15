Прокремлевские боты приписали зарубежным знаменитостям фейковые цитаты о «разрушающейся Европе»

Прокремлевские аккаунты в ночь на 15 июня распространили в сети Х более 120 тысяч постов с цитатами якобы Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Алена Делона, Лионеля Месси и других известных людей. На это обратило внимание «Агентство».

Издание со ссылкой на проект «Блокировщик ботов» утверждает, что публикации связаны с крупнейшей сетью пророссийских ботов «Двойник». Аккаунты, занимающиеся дезинформацией читателей в Европе, начали массово публиковать изображения с фейковыми цитатами знаменитостей. Всего было опубликовано около 50 картинок, которые затем ретвитнули более 120 тысяч раз.

Публикации и ретвиты собрали более полумиллиона просмотров. По данным «Блокировщика ботов», в кампании было задействовано около 62% от общего числа прокремлевских ботов. В проекте отметили, что это стандартная интенсивность при распространении подобных изображений в соцсети Х.

Фейковые цитаты были написаны на английском, французском, немецком и польском языках. Их авторство в частности приписывалось актерам Эштону Кутчеру, Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Анджелине Джоли, Алену Делону, режиссеру Люку Бессону, певцу Элтону Джону и футболисту Лионелю Месси.

В большинстве фейковых высказываний говорится о прекращении помощи Украине и развале Европейского союза. Так, якобы Дженифер Энистон заявила, что «пора забыть об Украине». Лионелю Месси приписали фразу: «Украины больше не существует. Все наши деньги оказались выброшены на ветер».

Анджелина Джоли якобы высказалась об обнищании Европы: «Европа обеднела. Политики становятся безумнее. В Европарламенте чиновники-коррупционеры». «Агентство» отмечает, что кампания по публикации фейковых цитат началась почти сразу после выборов в Европарламент.

Это не первая кампания пророссийский ботов в соцсети Х. Предыдущие публикации фейковых цитат были приурочены ко Дню Победы. Тогда боты сети «Двойник» распространили фейковые цитаты знаменитостей о Второй мировой войне и Красной армии.

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