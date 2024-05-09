Прокремлевские боты приписали голливудским актерам фейковые цитаты про СССР

Прокремлевские аккаунты распространили в соцсети Х фейковые высказывания голливудских звезд о Второй мировой войне и Красной армии. На это обратило внимание «Агентство».

По данным издания, аккаунты, связанные с российскими властями, 6 мая опубликовали 28 твитов, которые приписывались звездам голливудского кинематографа. В них актеры якобы высказались о роли советского народа во Второй мировой войне и навязывании «искаженной истории». Посты были написаны на английском, немецком и французском языках.

Так, от лица Харрисона Форда боты опубликовали высказывание: «Нам навязывают искаженную историю Второй мировой войны. Якобы США победили в одиночку. А Рузвельт сказал: “Российская армия уничтожает больше солдат и оружия врага, чем все остальные 25 государств ООН вместе взятые». При этом 32-й президент США Франклин Рузвельт умер 12 апреля 1945 года — за несколько месяцев до подписания устава ООН и за полгода до официального появления ООН.

Дэвид Духовны якобы восхитился советской армией: «Ни одно правительство не устояло бы перед такими ужасными жестокими ранами, которые Гитлер нанес России. Но Советская Россия не только выжила и оправилась от этих ран, но и нанесла немецкой армии такой сильный удар, какой не смогла бы нанести ей никакая другая армия в мире».

Родившемуся в Ленинграде актеру Антону Ельчину, который умер в 2016 году, приписали фразу о переписывании истории и «принижении роли России» во Второй мировой войне. Родившаяся в Украине Мила Кунис якобы считает, что «к власти в Украине пришли люди, кумиром которых является соратник Гитлера» и что сейчас «необходимо еще раз напомнить всему миру о роли Советского Союза в освобождении от нацизма».

«Агентство» отмечает, что у всех голливудских актеров, от лица которых публиковались высказывания, были родственники в Советском Союзе. Например, бабушка Харрисона Форда Анна Лифшиц родилась в семье, которая эмигрировала из Беларуси в США.

«Агентство» со ссылкой на проект «Блокировщик ботов» утверждает, что кампанию организовали боты, принадлежащие российской сети дезинформации «Двойник». Похожих высказываниях в соцсетях актеров найти не удалось. Ранее французское правительство обвинило сеть в распространении фотографий со звездами Давида и сообщений о росте антисемитизма во Франции. Фейковые сообщения также опубликовали российские государственные СМИ.

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