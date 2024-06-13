Латвия запретила депутату Европарламента участвовать в выборах из-за связей с Россией

Латвия запретила депутату Европарламента Татьяне Жданок участвовать в выборах из-за поддержки российской агрессии. Об этом «Холоду» сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрутс, который участвовал во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, депутат «оказалась не очень лояльной во многих отношениях».

«Мы запретили Татьяне Жданок участвовать в выборах, потому что своими действиями она доказала, что косвенно и напрямую поддерживает российскую агрессию», — сказал Спрутс.

В начале 2024 года журналисты The Insider получили доступ к взломанной переписке Жданок и выяснили, что она согласовывала свою политическую деятельность в Латвии с агентами ФСБ России. Кроме того, депутат лоббировала интересы российских спецслужб в Европарламенте.

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В марте 2022 года она была одной из 13 депутатов Европарламента, которые проголосовали против осуждения российского вторжения в Украину. После этого Жданок ушла из партии «Европейские зеленые — Европейский свободный альянс» в парламенте и стала независимым депутатом. Все остальные члены группы поддержали резолюцию.

Выборы в Европарламент состоялись с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза. По их итогам право- и левоцентристские партии вновь сформировали большинство. Самая многочисленная из них — Европейская народная партия, которую возглавляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — заметно увеличилась.

В то же время свои позиции во многих странах, включая Францию, Германию и Испанию, улучшили крайне правые, националистические партии. Количество их представителей в Европарламенте станет выше, чем когда-либо. Газета Financial Times писала, что Россия «положительно оценила» успехи ультраправых партий на состоявшихся выборах.

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