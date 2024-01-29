ФСБ завербовала депутата Европарламента от Латвии Татьяну Жданок

Депутат Европарламента Татьяна Жданок согласовывала с агентами ФСБ пророссийскую политическую деятельность в Латвии и лоббирование интересов России в Европарламенте, выяснили журналисты The Insider, получив доступ к ее взломанной переписке. Рассказываем главное из этого расследования.

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Татьяна Жданок родилась в Риге в 1950 году. Окончив физмат Латвийского государственного университета и вступив в КПСС, в конце 1980-х годов она боролась за то, чтобы Латвия осталась в составе СССР. После того как Латвия вышла из состава Советского Союза, она продолжила заниматься политикой и поддерживала этнических русских в Латвии.

То, что она работала в связке с ФСБ, журналисты подтвердили, проанализировав взломанную переписку из электронной почты Жданок. Ее первая переписка с куратором Дмитрием Гладеем датируется 2005 годом.

Гладей представлял Россию в организациях по наблюдению за выборами, но имел связи с ФСБ. Журналисты отмечают, что это подтверждается множеством баз данных, в том числе базой доступа к гостайне и ограничениями на выезд за рубеж. На момент начала переписки Жданок уже была депутатом Европарламента — первый мандат она получила в 2004 году.

В 2005 году служба внутренней безопасности Эстонии в своем отчете назвала Европейский русский альянс, членом которой является Жданок, прикрытием для ФСБ. Создание этого альянса «было подготовлено в Санкт-Петербурге и подано как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ», утверждалось в отчете.

Жданок и Гладей регулярно встречались и обсуждали, например, подготовку выставки «Русские в Латвии», следует из опубликованной переписки. Задача выставки описывалась так: «Показать, что русские являются традиционным населением Латвии, и разбить укорененный официальной латвийской пропагандой миф о русском населении Латвии как о пришлых иммигрантах». Наиболее деликатные темы Жданок и Гладей обсуждали лично, считают журналисты.

В разговоре с The Insider Жданок подтвердила давнее знакомство и регулярные встречи с Гладеем в Москве и странах Европы, но заявила, что не подозревала о его связи с российской разведкой: «Из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России».

В 2007 году Татьяна Жданок провела общественные слушания в Европарламенте по вопросу переноса памятника советскому солдату в Таллине. Позже она отчиталась Гладею, что слушания получили освещение в России, Эстонии и Латвии: стажер Жданок Иван Енгашев писал о них для русскоязычных газет, выходящих в Латвии.

Также Жданок разработала концепцию передачи «Час русской школы» для латвийского радио, где слушателям рассказывали о проблемах местных школ.

В 2010 году Жданок попросила у Гладея шесть тысяч долларов на информационную поддержку Дня Победы в Латвии. На них, в частности, должны были закупить георгиевские ленточки и снять фильм о поездках латвийских ветеранов в Австрию и Бельгию.

В 2013 году вместо Гладея Жданок стал курировать некто «Сергей Красин». Под этим именем выступал действующий офицер ФСБ из Санкт-Петербурга Сергей Бельтюков, установили журналисты.

Также со Жданок был связан оперативник ФСБ Артем Куреев. Журналисты отмечают, что об этом стало известно в 2022 году из материалов дела о связях самопровозглашенного «омбудсмена Эстонии по правам человека» Сергея Середенко с российскими спецслужбами.

2 марта 2022 года Жданок в числе 13 депутатов Европарламента проголосовала против осуждения российского вторжения в Украину. После этого она покинула группу «Европейские зеленые — Европейский свободный альянс» в парламенте и стала независимым депутатом. Все остальные члены группы поддержали резолюцию.