Россия положительно оценила успехи ультраправых партий на выборах в Европарламент после того, как некоторые партии-сторонники Украины показали низкие результаты. Об этом пишет Financial Times.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что результаты выборов отражают «неумелую политику Франции и Германии по оказанию поддержки [Украине] за счет собственных граждан». Медведев также добавил, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу «пора на пенсию» и «на свалку истории».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь утверждает, что в Европарламенте большинство депутатов будут «проевропейскими и проукраинскими». В то же время он отметил, что правые партии становятся более популярными.

«Эту динамику видно невооруженным взглядом. И, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои ведущие, лидирующие позиции, но со временем, судя по всему, правые партии будут наступать им на пятки», — заявил Песков.

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Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза. Согласно предварительным итогам, лидирует правоцентристская Европейская народная партия, которую представляет Урсула фон дер Ляйен.

Во Франции победу на выборах одержала партия Марин ле Пен «Национальное объединение», набрав 30% голосов, в то время как партия «Возрождение» Эмманюэля Макрона получила лишь 15,2%. В связи с проигрышем Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и досрочных выборах в парламент.

В Бельгии либеральная партия премьер-министра Александра де Кроо также потерпела поражение. После этого де Кроо объявил об отставке. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Победителями на выборах тоже оказались правые партии.

В Германии с большим отрывом победил консервативный блок партий «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз». «Альтернатива для Германии» оказалась на втором месте. Социал-демократы, которых представлял Олаф Шольц, набрали 14%, показав худший результат в истории партии. При этом Шольц заявил, что Германия не будет проводить досрочные выборы по примеру Франции.

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