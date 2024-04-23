Во время пандемии россияне убили почти три тысячи своих партнерок 

За два коронавирусных года — 2020 и 2021 — в России произошел резкий всплеск уровня домашнего насилия, выяснили экспертки Консорциума женских неправительственных объединений. Подавляющее большинство россиянок в эти годы погибли от рук партнеров.

Исследовательницы изучили более 11 тысяч приговоров, вынесенных в 2020 и 2021 годах. Они обнаружили, что за это время более 70% убитых в России женщин были жертвами домашнего насилия. Для сравнения, за 2011-2019 годы этот показатель не превышал двух третей.

Особенно во время пандемии вырос уровень партнерского насилия. За два пандемийных года почти 93% погибших женщин были убиты партнерами. Остальных убили родственники. С 2011 по 2019 год партнеры становились убийцами чуть более чем в половине случаев.

Самый высокий уровень домашнего насилия во время самоизоляции зафиксировали в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Курганской и Московской областях.

Исследовательницы проанализировали 11 175 приговоров, опубликованных в открытом доступе на сайтах ГАС Правосудие и Мосгорсуда. Среди них было 3 759 приговоров, описывающих убийства женщин. В 2 680 приговорах речь шла об убийствах женщин партнерами или родственниками. Речь идет о статьях об убийстве (105 УК), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК) и об убийстве, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (107 УК).

Остальные преступления, связанные с насилием в отношении женщин, в рамках расследования не рассматривались. При этом реальное количество женщин, погибших от домашнего насилия, может быть выше, так как многие приговоры еще не опубликованы, отмечают авторки.

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