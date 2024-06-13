Банки Кыргызстана приостановили денежные переводы из России

Сразу несколько банков Кыргызстана заявили, что приостанавливают денежные переводы в Россию и из России. Среди них — Doscredobank, KICB, Mbank, Керемет банк, банк «Компаньон», РСК Банк, КСБ Банк и банк «Бай-Тушум», пишет «Интерфакс».

Некоторые кредитные организации, включая банк «Компаньон» и РСК банк, связали происходящее с техническими проблемами.

Читать еще Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро

«На данный момент не работают следующие системы переводов — Astrasend, “Юнистрим”, Contact, “Золотая корона”, “Сбербанк-онлайн”», — говорится в сообщении РСК банка.

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB) заявил, что совершать денежные переводы в рублях возможно, но только в те российские банки, которые не находятся под санкциями ЕС. В КСБ оказались недоступными все переводы, в Керемет банке не работают системы денежных переводов «Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western Union. В «Бай-Тушум» временно отключена услуга «конвертация рубль/доллар».

В свою очередь, Mbank связал возникшие ограничения с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка.

«Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты», — приводит комментарий кредитной организации «Интерфакс».

В Doscredobank, отметили, что клиенты без затруднений могут переводить средства по системе SWIFT — на это нет никаких лимитов. Об отсутствии ограничений по операциям также заявили в Капитал банке, Халык банке и Банке Азии.

Накануне США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Вскоре после этого Мосбиржа объявила об остановке торгов американскими долларами, евро и гонконгским долларом, начиная с 13 июня. После этого с открытием торгов 13 июня акции Мосбиржи упали более чем на 15%. В Банке России пообещали, что после введений санкций против Мосбиржи курс рубля останется рыночным.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.