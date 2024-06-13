В Центробанке пообещали сохранить курс рубля рыночным

В Банке России заявили, что после введений санкций против Мосбиржи официальный курс рубля к доллару и евро будут рассчитывать по внебиржевому рынку, но он останется рыночным.

«Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми», — отметили в ЦБ.

В ЦБ подчеркнули, что биржевая торговля валютой — это не обязательное условие для конвертации национальной валюты, а также свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования.

Читать еще Моего сына заперли в сарае и он сгорел заживо Я ищу справедливость, но по закону наказать виновных невозможно

Теперь ориентиром для установления курса евро и доллара к рублю станет валютная пара юань/рубль, пояснили в Центробанке. Там также добавили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину роль доллара и евро на российском рынке последовательно снижалась. Например, доля юаня на валютных торгах Мосбиржи в мае составила 54%.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорилось в пресс-релизе ЦБ.

Накануне США ввели санкции против Мосбиржи. Тогда же площадка объявила об остановке торгов американскими долларами, евро и гонконгским долларом с 13 июня. При этом на бирже продолжатся торги любыми инструментами, кроме тех, что торговались за доллары или евро. Под ограничения также попали Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

На этом фоне акции Мосбиржи во время открытия торгов 13 июня упали более чем на 15%.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.