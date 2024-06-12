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В МОК объяснили появление в Париже рекламы Олимпийских игр с Исинбаевой и российским флагом

09:00 • 12.06.2024

Представители Международного олимпийского комитета объяснили появление в Париже рекламного плаката Олимпийских игр, на котором изображена российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева. Фотография плаката распространилась в сети и СМИ 8 июня. 

Как передает РИА «Новости», в пресс-службе МОК по этому поводу заявили, что плакат «относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация».

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина и участницей объединения Putin Team. Летом 2023 года, спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, стало известно, что она эмигрировала в Испанию. 

«Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю», — прокомментировала она тогда свой переезд. При этом она назвала свое воинское звание майора «номинальным» и удалила из инстаграма поздравление Сергея Шойгу, бывшего тогда министром обороны России .

Вскоре после этого Исинбаеву исключили из состава центрального штаба «Общероссийского народного фронта», а глава Дагестана Сергей Меликов распорядился переименовать стадион в центре Махачкалы, который носил имя спортсменки.

Летние Олимпийские игры пройдут в этом году в Париже. Спортсмены из России и Беларуси не будут допущены на них к командным соревнованиям, в то же время некоторые россияне смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. Также по решению МОК на Олимпиаде запрещена демонстрация официальной символики России и Беларуси, использование символа Z, а также любой военной символики и цветов георгиевской ленты. 

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