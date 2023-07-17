«Я человек мира». Доверенное лицо Путина Елена Исинбаева прокомментировала новости о своем переезде в Испанию

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике и доверенное лицо Путина Елена Исинбаева прокомментировала информацию о своем переезде на остров Тенерифе в Испании. Она призвала «не верить фейкам» и назвала себя «человеком мира».

11 июля испанское издание El Digital Sur рассказало о нынешней жизни Исинбаевой, которая в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. По информации журналистов, она живет в «роскошном комплексе» на юге острова Тенерифе и ведет «скрытный образ жизни». Издание также указывает, что в 2015 году Исинбаева получила звание офицера Министерства обороны России в звании майора, а перед этим она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии. Также Исинбаева состояла в движении Putin Team, а в 2020 входила в рабочую группу по поправкам к Конституции.

17 июля Исинбаева опубликовала пост во «Вконтакте», продублировав его в инстаграме на испанском языке. «В этот раз решила расставить все точки над i для всех, кто интересуется этой темой и кому интересна истина», — написала спортсменка.

В посте Исинбаева перечисляет свои рекорды, награды и звания за выдающиеся спортивные достижения. «Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ», — заверяет Исинбаева.

Также она напомнила, что с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета и заверила, что уже в сентябре 2023 года возобновит свою международную деятельность в МОК, так как в отношении нее «нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции» она не попадает.

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