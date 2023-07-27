Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Елену Исинбаеву, переехавшую в Испанию, исключили из состава центрального штаба «Общероссийского народного фронта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что 25 июля центральный штаб ОНФ собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос об исключении Исинбаевой. Кроме того, на прошлой неделе глава Дагестана Сергей Меликов распорядился переименовать стадион в центре Махачкалы, который носил имя Исинбаевой.

«Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. <…> В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — написал он.

В середине июля стало известно, что Исинбаева получила документы и переехала на ПМЖ на испанский остров Тенерифе.

17 июля Исинбаева заявила, что является «человеком мира» и «живет там, где работает». Как писало издание El Digital Sur со ссылкой на источники, российское Минобороны «предоставило ей бессрочный отпуск за ее заслуги». Спортсменка имеет воинское звание майора. Она была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах в 2012 году, а в 2020 году вошла в рабочую группу по поправкам к Конституции, которые позволили «обнулить» счет президентских сроков Путина.

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