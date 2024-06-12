Украинского ребенка обнаружили в российском банке данных сирот с измененным именем и возрастом

Газета Financial Times выяснила личности четырех украинских детей, которых российские власти вывезли из приютов на оккупированных территориях Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения.

По данным FT, одному ребенку из Украины, который включен в банк данных связанного с российскими властями сайта usynovite.ru, изменили имя и возраст, а другому дали русскую версию его украинского имени. При этом ни в одной анкете не указано, что дети родились в Украине.

Как отмечается, трое украинских детей в возрасте от восьми до 15 лет находятся в Тульской и Оренбургской областях и Подмосковье, а еще один ребенок — в аннексированном Крыму. FT подчеркивает, что в Украине у этих детей есть родственники или опекуны.

В начале июня газета New York Times опубликовала расследование о том, что связанные с «Единой Россией» чиновники в октябре 2022 года вывезли из дома ребенка в оккупированном на тот момент Херсоне 46 детей, а позже поменяли им гражданство. FT нашла 17 из них на сайте usynovite.ru.

По оценкам украинских властей, с оккупированных территорий в Россию насильно вывезли около 20 тысяч детей. По данным офиса Владимира Зеленского, по состоянию на 11 июня вернуть в Украину удалось 389 детей.

Весной 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест уполномоченной по права ребенка Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Та пришли к выводу, что именно они ответственны за незаконную депортацию детей, что считается военным преступлением.

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