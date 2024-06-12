США введут санкции против поставщиков чипов в Россию

Власти США планируют запретить поставлять в Россию полупроводниковые чипы, произведенные по американским технологиям или на американском оборудовании в третьих странах. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, о новых ограничениях Вашингтон объявит уже 12 июня.

По данным агентства, Белый дом внесет в санкционные списки по меньшей мере восемь компаний из Гонконга, которые поставляют чипы в Россию. Как пишет Bloomberg, только в 2023 году объем этих поставок превысил миллиард долларов.

Кроме того, как ожидается, власти США расширят категории товаров, поставки которых в Россию запрещены, а также введут новые ограничения на используемое в России корпоративное программное обеспечение. Источники агентства говорят, что в результате такое ПО «перестанет обновляться».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США уже вводили ограничения на поставки в Россию товаров двойного назначения, в том числе полупроводниковых чипов. Это привело к тому, что такую продукцию начали поставлять в Россию через третьи страны. Большинство компаний-посредников, занимающихся этим, базируются в Китае, пишет Bloomberg.

В конце мая американское издание The Wall Street Journal писало, что попавшие под американские санкции страны образовали торговый блок, который успешно противостоит США в торговой войне. Речь идет о России, Китае, Венесуэле, Иране и Северной Корее. В частности, Китай получает из России дешевые энергоносители, а взамен поставляет Москве подсанкционную продукцию, в том числе полупроводниковые чипы, необходимые для производства ракет.

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