Из-за американских санкций появилась глобальная теневая экономика

Санкции США, введенные против России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, привели к возникновению глобальной теневой экономики. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, страны, попавшие под санкции, сформировали блок, способный противостоять США в торговой войне. Введенные Вашингтоном финансовые и торговые ограничения сначала привели к сжатию экономик этих стран. Однако затем Китай стал активно противодействовать санкциям, налаживая торговые связи с другими попавшими под американские ограничения странами.

В результате все вышеперечисленные страны продолжают вести активную торговлю, в том числе оружием, золотом и нефтью, пишет WSJ, ссылаясь на анализ таможенных отчетностей.

Во многом этому способствовало совпадение потребностей попавших под санкции стран. Так, Венесуэла, Россия и Иран нуждаются в рынках сбыта своих энергоносителей, а Китай, в свою очередь, выгодно покупает нефть по сниженным ценам, а сам продает этим странам другие подсанкционные товары.

«Доходы от продажи нефти из Китая поддерживают иранскую и российскую экономики и подрывают западные санкции», — заявила эксперт вашингтонского аналитического центра Кимберли Донован. По ее словам, использование третьими странами китайской валюты и платежных систем для торговых расчетов ослабляет контроль за соблюдением санкции, ограничивая доступ западных властей к финансовым данным.

Газета приводит в качестве примера отчетность китайской государственной оборонной компании Poly Technologies, которая находится под санкциями. Согласно этим документам, с сентября по декабрь 2023 года эта компания совершила около 20 поставок для Улан-Удэнского авиационного завода, который также находится под американскими ограничениями. Другим примером работы подсанкционного торгового блока стали поставки иранского оружия в Венесуэлу и экспорт венесуэльского золота в Иран.

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