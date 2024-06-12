К брату Максима Галкина пришли с обысками 

В компанию Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Максима Галкина, пришли с обысками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД. Также об обысках у брата Галкина пишет телеграм-канал «112».

По информации РБК, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР. Как отмечает «112», она является подрядчиком Минобороны. Телеграмм-канал утверждает, что следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств в военном ведомстве.

«112» пишет, что обыски также проходят в доме Дмитрия Галкина на Рублевке. Телеграм-канал отмечает, что силовики изъяли у него всю технику. Официально информация об обысках не подтверждалась.

Вероятно, речь идет о компании ООО «ВПК». РБК обратил внимание на то, что полный тезка брата комика — Галкин Дмитрий Александрович — значится членом совета ее директоров. Эта компания производит боевые машины, оружие и боеприпасы, а также автомобили спецназначения. В 2022 году Life писал, что организация заключила с силовиками и военными 300 госконтрактов. Их сумма составила 18 миллиардов рублей.

В базе данных СПАРК Дмитрий Галкин значится как бывший руководитель и совладелец нескольких компаний, включая ООО «Центрум-Медиа», сообщает РБК. По данным СМИ, предприниматель живет в Израиле, куда после войны переехал его брат Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой.

Максим Галкин активно критикует российские власти за вторжение в Украину. В сентябре 2022 года Минюст внес его в реестр «иноагентов». Власти объяснили это тем, что юморист якобы ведет политическую деятельность и получает финансирование из Украины. После этого Пугачева попросила зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

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