Пугачева назвала Стаса Михайлова мудаком после его слов «о возвращении в Россию на коленях»

Алла Пугачева назвала мудаком Стаса Михайлова, после того, как он сказал, что уехавшие артисты «приползут в Россию на коленях». Обращение к певцу Пугачева выложила в инстаграме.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю. А че, я могу и сейчас. Мудак ты, Стасик!» — сказала Пугачева.

В прошедшие выходные после концерта «О чем поют 8 марта» Стас Михайлов раскритиковал артистов, которые уехали из России и плохо отзываются о стране.

«Не будем называть по именам, когда вчера смотрел эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Для людей, которые успешны вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал Михайлов.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми после полномасштабного российского вторжения в Украину переехала жить в Израиль. После нападения боевиков ХАМАС Галкин сказал, что его семья не собирается уезжать из страны, несмотря на то, что у них есть такая возможность.

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