Артист Максим Галкин заявил, что он и его семья находится в Израиле и не собирается уезжать несмотря на то, что такая возможность у них есть. Соответствующее видео он опубликовал в своем инстаграме.

Галкин рассказал, что он с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль после начала войны в Украине. «Это был осознанный выбор. Мы уже много лет граждане Европейского союза, и мы можем в любой момент жить в одной из 27 европейских стран. Но мы выбрали Израиль и ни одной минуты об этом не жалели. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ в эту действительно трудную минуту».

Артист добавил, что собирается сдавать кровь и другими возможными способами помогать местным жителям. ««Я горжусь, что я израильтянин. Уверен, придет время, и я смогу однажды гордится и тем, что я россиянин. Сейчас там в России какая-то пересменка с моральными приоритетами», — добавил он.

Рано утром 7 октября ХАМАС начал один из самых массированных за последние годы ракетных обстрелов территории Израиля, выпустив, по разным данным, от 2200 до 5000 ракет. По последним данным, погибли более 700 израильтян и иностранных граждан, более 2200 получили ранения, а еще около сотни были взяты в заложники.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.