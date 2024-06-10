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Макрон распустил Национальную ассамблею после проигрыша своей партии на выборах в Европарламент

08:29 • 10.06.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента страны и назначении внеочередных выборов. На такой шаг он пошел после проигрыша своей партии «Возрождение» на выборах в Европарламент, которые прошли в Европе в минувшие выходные. Новые выборы в парламент Франции пройдут 30 июня и 7 июля, пишет газета Le Figaro.

Уверенную победу во Франции на выборах в Европарламент одержала первая партия «Национальное объединение», набравшая чуть более 30% голосов, в то время как поддерживающая Макрона партия «Возрождение» получила лишь 15,2%. Явка на этих выборах во Франции составила 52,5%, что стало самым высоким показателем с 1994 года. 

Накануне, после публикации предварительных результатов голосования на выборах в Европарламент распустить Национальную ассамблею Макрона призвал лидер «Национального объединения» Жордан Барделля. «Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы», — сказал он.

В Бельгии на выборах в Европарламент также победили правые, из-за чего премьер-министр страны Александер Де Кроо заявил, что подает в отставку.  Согласно данным предварительных подсчетов, партия Де Кроо «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD) набрала на прошедших выборах лишь 5,5% голосов, в то время как умеренно правую партию «Новый фламандский альянс» поддержали 17% проголосовавших, а праворадикалы из партии «Фламандский интерес» набрали 14%.

«Мы проиграли эти выборы. Я был лицом кампании. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я беру на себя всю ответственность», — заявил Де Кроо, объявляя о своей отставке.

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