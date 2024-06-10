Каждый третий россиянин готов снизить свои зарплатные ожидания

К низкому размеру заработной платы ради сохранения текущего места работы или гарантированного устройства на новое во втором квартале 2024 года готовы 33% россиян, пишет РБК со ссылкой на опрос HeadHunter, имеющийся в распоряжении издания.

Опрос проводился с 29 апреля по 22 мая 2024 года, в нем приняли участие 10550 человек.

Из данных опроса следует, что индекс готовности снизить зарплатные ожидания в России достиг исторического максимума и составил 0,15 пункта по стране.

Самыми лояльными в вопросе снижения уровня зарплат оказались работники сферы закупок, а также жители Дальневосточного федерального округа — их индекс готовности снизить размер зарплаты составил 0,25 пункта. Категорически против низкой оплаты труда выступили работники IT-сферы и соискатели из Северо-Западного федерального округа — их индекс достиг 0,05 пункта.

При этом в исследовании отмечается, что совсем не готовы отказаться от своих зарплатных требований почти половина россиян — 49%.

Ранее стало известно, что за последний год число российских компаний, поднявших размер оплаты труда, достигло 79%. Согласно данным проведенного опроса, 57% работодателей повысили зарплату в течение последних шести месяцев, остальные — 22% — сделали это в промежутке от полугода до года. В среднем же уровень зарплат в России вырос на 10%.

При этом согласно исследованию проекта «Если быть точным», разрыв в зарплатах у мужчин и женщин в России достиг максимума за последние 10 лет и составил 27%. Наибольшая разница в уровне зарплат была зафиксирована у специалистов средней квалификации — зарплаты мужчин в этой области оказались на 40% выше, чем у женщин.

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