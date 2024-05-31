Около 80% российских компаний повысили зарплату сотрудникам 

За последний год число российских компаний, поднявших размер заработной платы, достигло 79%. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Superjob.ru, имеющийся в распоряжении издания.

Из данных опроса следует, что 57% работодателей повысили зарплату в течение последних шести месяцев, остальные — 22% — сделали это в промежутке от полугода до года назад. Еще 10% компаний повышали размер выплат за последние два года. 4% сообщили, что не повышали зарплаты сотрудникам более двух лет.

Также исследование показало, что уровень зарплат сильно зависит от сферы деятельности. Чаще всего размер выплат повышали IТ-организации (61%), логистические компании (61%), торговые предприятия (60%), а также предприятия, связанные с малым бизнесом (59%). При этом, что доля работодателей в Москве и Санкт-Петербурге, повысивших в этом году оплату труда, оказалась меньше, чем во всей стране, — 52% и 51% против 57% соответственно.

Отмечается, что в среднем размер заработной платы повысился до 10%. В частности, это коснулось сотрудников, работающих в сфере строительства, рекламы и пиара, HR-сфере и IТ-сфере, а также в банковской отрасли.

Ранее стало известно, что разрыв в зарплатах у мужчин и женщин в России достиг максимума за последние 10 лет и составил около 27% по стране. Наибольшая разница в зарплатах была зафиксирована у специалистов среднего уровня квалификации — зарплаты мужчин в этой области на 40% выше женских. А самый высокий разрыв в оплате труда за последний год отмечен в Еврейской автономной области (42,2%), в Иркутской (37,9%) и Амурской областях (37,8%).

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