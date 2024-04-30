Гендерная разница в зарплатах россиян достигла максимума за 10 лет

Разрыв в зарплатах у мужчин и женщин в России достиг максимума за 10 лет и составил 27% по стране. Об этом сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на данные Росстата. С 2021 года гендерный разрыв увеличился в 66 регионах.

Самая большая разница в зарплатах — у специалистов среднего уровня квалификации, например, операторов станков или социальных работников. В этой сфере зарплаты мужчин на 40% выше женских. На руководящих должностях мужчины зарабатывают на 32% больше, чем женщины.

Женщины получают больше мужчин только если речь идет о квалифицированных работниках в сельском и лесном хозяйстве: разница в зарплатах в этих сферах в пользу женщин составила 14,2%.

Самый высокий разрыв в оплате труда в 2023 году зафиксировали в Еврейской автономной области (42,2%), а также в Иркутской (37,9%) и Амурской областях (37,8%). Проект отмечает, что в этих регионах — самая высокая отраслевая сегрегация, то есть мужчины и женщины работают в разных областях. Женщины чаще заняты в тех, где зарплаты в среднем ниже.

По информации «Если быть точным», в целом по России женщины в четыре раза чаще мужчин работают в отраслях, где мало платят. Проект называет это одной из главных причин гендерного разрыва в оплате труда.

Минимальный гендерный разрыв в оплате труда был в России в 2013 году. Тогда этот показатель находился на уровне 22,8%. Проект отмечает, что это стало следствием «майских указов», после которых повысились зарплаты в бюджетном секторе, где преимущественно заняты женщины.

В 2022 и 2023 годах в отраслях, где работают преимущественно мужчины, то есть в обрабатывающей промышленности или строительстве, зарплаты росли в среднем быстрее, чем в сфере здравоохранения, образования и торговли, где три четверти работников — это женщины.

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