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Рогозин возмутился креветками и десертами на ПМЭФ

15:26 • 07.06.2024

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал Петербургский экономический форум. Пост опубликован в телеграм-канале Рогозина. 

В ответ на пост с фотографиями, где изображена еда у секции ВТБ для участников форума, он написал: «Хочу передать слова бойцов после боя, что мы, бл@дь, за вас очень рады. Enjoy». На снимках изображены различные десерты и креветки для участников мероприятия, в самом посте сказано: «У ВТБ, как всегда, самая лучшая еда и самая изысканная публика». 

Рогозин в конце сентября 2023 года занял должность сенатора от аннексированной Запорожской области. До этого, в 2018-2022 годах, он возглавлял «Роскосмос». Источники «Медузы» утверждали, что он может начать работать в администрации президента или курировать аннексированные ДНР и ЛНР. 

В конце 2022 года Рогозин был ранен в оккупированном Донецке. Сам он утверждал, что попал под обстрел в гостинице, но Baza писала, что под атакой оказался  ресторан «Шеш-Беш». Там экс-глава «Роскосмоса», как утверждал телеграм-канал, отмечал свой день рождения. В сообщении говорилось, что у Рогозина было «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Петербургский экономический форум проходит с 5 по 8 июня. СМИ писали, что он фактически стал площадкой, где выступают дети российской политической элиты. Среди участников форума — две дочери Владимира Путина — Мария Воронцова и Катерина Тихонова, младшая дочь бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу Ксения и дети некоторых ближайших соратников Путина. 

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