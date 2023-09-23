Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал сенатором от аннексированной Запорожской области. Он репостнул новость об этом в своем телеграм-канале и подписал ее так: «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии». Ранее о том, что Рогозин может получить место в Совфеде, со ссылкой на источники писали «Ведомости» и «Коммерсант».

Рогозин занимал пост главы «Роскосмоса» с 2018 по 2022 год. После его ухода с этой должности «Медуза» со ссылкой на источники писала, что он может перейти на работу в администрацию президента или стать кремлевским куратором аннексированных ДНР и ЛНР.

В декабре 2022-го Рогозин рассказал, что получил ранение в Донецке. Он утверждал, что под обстрел попала гостиница, в которой он тогда находился. Телеграм-канал Baza, в свою очередь, писал, что под обстрел попал ресторан «Шеш-Беш», где Рогозин якобы отмечал свой день рождения. По информации телеграм-канала, бывший глава «Роскосмоса» получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

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