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Новости

На западе Москвы задержан предполагаемый киллер

13:15 • 06.06.2024

Предполагаемый киллер, застреливший мужчину в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, задержан. Как сообщает прокуратура Москвы, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ранен ответным огнем. 

Ранее телеграмм-канал Shot сообщил, что убийца мог скрыться в Матвеевском лесу или покинуть район преступления, похитив автомобиль. По данным РИА «Новости», силовикам удалось выследить киллера в районе Очаково-Матвеевское. 

Ранее стало известно об убийстве в Москве на улице Свиридова 34-летнего Константина Балишанского — бывшего профессионального скейтера, работавшего сисадмином в фирме своего отца Mediasystem Group, которая занималась арендой оборудования для связи.

Телеграм-каналы со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что убийство было заказным. Киллер поджидал свою жертву на детской площадке во дворе одного из домов поблизости, а затем преследовал ее.

Момент убийства удалось заснять очевидцам из окна дома. На кадрах видно, как один мужчина, одетый во все черное и с автоматом в руках, преследует другого. В какой-то момент он стреляет и убегавший падает на газон у обочины дороги. Тогда убийца подходит ближе и делает еще два выстрела в упор.

После этого киллер скрылся в близлежащих дворах. Для его поимки столичной полицией был объявлен план «Перехват».

В свою очередь, столичное управление Следственного комитета возбудило по факту произошедшего уголовное дело по статьям об убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ст. 222 УК).

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