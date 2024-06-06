В Москве неизвестный застрелил человека из автомата

В районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный застрелил человека из автомата. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

«На ул. Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 г.р. с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в нем.

В сети также распространилось видео с моментом убийства, снятое очевидцем из окна дома поблизости. На кадрах мужчина с автоматом в руках преследует безоружного мужчину. В какой-то момент он стреляет и жертва падает на газон у обочины дороги. Убийца подходит ближе и дважды стреляет в лежащего мужчину.

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, убийство было заказным. В свою очередь, телеграм-канал 112 уточняет, что убийца выслеживал конкретного человека, выбрал момент и произвел несколько выстрелов. По данным канала, первый выстрел он произвел на детской площадке в одном из близлежащих дворов. Раненая жертва пыталась, сркыться, но убийца доглал ее.

Телеграм-канал Shot сообщает, что стрелявший был вооружен автоматом АКС-74У. По его данным, убитым оказался 34-летний Константин Балишанский, работавший сисадмином в столичной фирме, которая занимается арендой аппаратуры связи.

Столичное управление Следственного комитета возбудило по факту произошедшего уголовное дело по статьям об убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ст. 222 УК).

На момент публикации заметки стрелявший не задержан. В Москве объявлен план «Перехват».

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