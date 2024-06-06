РПЦ предложила проводить парады многодетных семей

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий на сессии ПМЭФ предложил организовать шествие многодетных семей, аналогичное «Бессмертному полку» на День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» и издание «Фонтанка».

Митрополит предложил проводить «многочисленное общегородское шествие многодетных семей» в Международный день защиты 1 июня детей, День семьи 8 июля или День святой Троицы — 50-й день после Пасхи.

«У нас парад победы проводится, это хорошо, мы демонстрируем одно. У нас есть “Бессмертный полк”, у нас есть какие-то другие вещи. Демонстрация была в советское время трудовых коллективов. А почему нам не устраивать такие шествия с многодетными семьями?» — заявил митрополит.

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По его мнению, такие шествия могли бы «совершенно иные акценты расставить в теме семей как самого важного и святого для [российского] общества института». Митрополит также утверждает, что «большие крепкие семьи» нужно сделать лидерами мнений: «Показывать их по телевизору, ставить в пример другим, они должны быть постоянно перед глазами в социальной рекламе».

Позже телеграм-канал «Кровавая барыня» опубликовал реакцию на предложение митрополита депутата Госдумы от «Единой России»Татьяны Буцкой. Она поддержала идею митрополита и отметила, что похожие мероприятия в России уже проводятся.

Буцкая также предложила провести шествие на Красной площади, во главе которого, по ее мнению, должны идти беременные женщины и родителя с колясками.

Ранее екатеринбургский митрополит Евгений Кульберг на Международном женском форуме заявил, что женщины не должны бороться за право на аборт и стремиться к самообеспечению, иначе они станут «копией мужчины».

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