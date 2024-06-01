Женщинам рекомендовали не бороться за право на аборт

Екатеринбургский митрополит Евгений Кульберг выступил на Международном женском форуме в Екатеринбурге и заявил, что женщинам не нужно бороться за право на аборт. Его речь передает издание Е1.ru.

По мнению митрополита, женщинам также не нужно стремиться обеспечить себя самостоятельно. Он считает, что, борясь за свои права, женщины «реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они хотели видеть женщин».

«Женщина сексуально раскрепощенная, доступная вне семейных уз и обязательств брака, она своими руками готова убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на финансовом самообеспечении. Не это ли предел мечтаний инфантильного мужчины?» — добавил Кульберг.

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Митрополит утверждает, что женщина обязана «правильно формулировать свои подлинные» права. «Ее право реализовать именно свою уникальную женственность, свою инаковость. А не возможность быть в социальном плане плохой копией мужчины», — добавил митрополит.

Под подлинными правами женщин Кульберг подразумевает право на рождение ребенка, его воспитание и уверенность в обеспеченном будущем своих детей.

Как отмечает Е1.ru, модератором на Международном женском форуме выступает Николай Валуев, а собравшиеся планируют обсудить, какой должна быть семья, как женщинам добиться успеха в разных сферах деятельности и «как сохранять духовные основы».

Ранее, 31 мая, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил признавать нежелательными организации, «пропагандирующие аборты».

Кипшидзе считает, что по большей части такие организации финансируются из-за рубежа. По его словам, признание их нежелательными было бы «хорошим сигналом» для тех, кто не считает эмбрион полноценным человеком.

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