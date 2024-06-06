Молодые олени оказались под угрозой из-за саммита мира по Украине

Из-за проведения мирного саммита по Украине в швейцарском городе Бюргеншток существует риск гибели десятков молодых оленей. Об этом пишет Blick.

Это связано с введением бесполетной зоны во время проведения саммита для обеспечения безопасности его участников. Из-за запрета на полеты охотничье сообщество Люцерна не сможет запускать дроны для того, чтобы отслеживать животных. Олени любят селиться в высокой траве, из-за чего они могут погибнуть во время сенокоса. Опасность для животных представляет сельскохозяйственная техника.

Для того чтобы предотвратить гибель оленей, охотничье сообщество Люцерна несколько лет назад купило дроны с тепловизионными камерами, стоимость которых достигает 8 тысяч франков (около 8 тысяч евро). С помощью беспилотников охотничье сообщество отслеживает оленей в траве и может отвести их в безопасное место перед началом покоса. После того, как траву скосят, животных возвращают обратно. Охотник из Люцерна Фабиан Штадельманн отметил, что каждый год таким образом удается спасти 80-90 особей.

Время проведения саммита совпадает не только с покосом, но и с рождением оленят. «Мы не можем ни сказать фермерам, ни оленям, что им следует подождать окончания мирного саммита», — сказал изданию Штадельманн.

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Ассоциация Rehkitzrettung уже добилась сокращения радиуса действия запрета на полеты дронов до 27 километров вокруг Бюргенштока. Изначально власти хотели установить бесполетную зону в радиусе 46 километров. Сейчас же планируется попросить власти не полностью запрещать полеты дронов, а уменьшить их радиус, чтобы спасти оленей.

Мирный саммит пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что свое участие в саммите стране подтвердили уже 106 государств.

По словам Зеленского, Россия хочет сорвать саммит. Он утверждал, что российские власти оказывают давление на другие государства, пытаясь заставить их отказаться от участия в мероприятии. Из-за того, что Россию не позвали на саммит, от участия в нем официально отказался Китай. По данным СМИ, Бразилия пошлет на саммит чиновников, которые не принимают решения, а Саудовская Аравия не будет в нем участвовать.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что проведение саммита без России — «это абсолютно абсурдное целеполагание, и очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат».

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