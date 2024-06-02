Россия и Китай хотят сорвать саммит мира в Швейцарии

Россия предпринимает попытки сорвать предстоящий саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15 июня. Об этом на конференции «Диалог — Шангри Ла» в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские власти оказывают давление на другие страны, чтобы те отказались от участия в мероприятии:

«Россия пробует сорвать саммит мира. И это правда.Что делает Россия — эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику. Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», — пояснил Зеленский.

При этом он добавил, что исходя из имеющихся у него сведений, «некоторые государства» начали помогать России осуществить задуманное. В частности, по словам Зеленского, особую роль в поддержке подобных усилий играет Китай:

«Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент [Джо Байден] будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот — работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — отметил он.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что подтверждение участия в саммите Украина получила уже от 106 государств.

Ранее стало известно, что Китай не приедет на саммит мира, поскольку на него не пригласили Россию. Приглашение на саммит для глав Китая и США украинский президент записал на фоне разрушенной российским ударом типографии «Фактор-Друк» в Харькове. Эта типография была одной из самых больших в Украине. В результате атаки там сгорели 50 тысяч книг.

«Я обращаюсь к мировым лидерам, которые пока остаются в стороне от глобальных усилий по подготовке „саммита мира‟: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — настоящего мира, а не пауз между ударами», — сказал он.

Однако Bloomberg позднее сообщал, что президент США Джо Байден может не приехать на предстоящий саммит из-за подготовки к предвыборным мероприятиям.

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