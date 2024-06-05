Туриста из Ирана оштрафовали за свитшот с украинской символикой

Тверской районный суд Москвы оштрафовал туриста из Ирана, чье имя не называется, на 50 тысяч рублей. Его признали виновным в «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее телеграм-канал Astra писал, что 4 июня в центре Москвы силовики задержали гражданина Ирана Хидари Хоссина. Поводом для задержания стала одежда иранца. На нем был свитшот Balenciaga с изображениями украинских гербов на рукавах, украинского флага на груди и призывом помочь украинским беженцам на спине.

30-летнего Хоссина доставили в отделение полиции «Китай-город», где составили на него административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии.

Спустя несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года бренд одежды Balenciaga присоединился к платформе United24, которая занимается сбором помощи для пострадавших от войны украинцев, а креативный директор Balenciaga Демная Гвасалия стал амбассадором платформы.

После этого Balenciaga разработала свитшот с украинской символикой и выставила его на продажу по цене в 250 евро. В компании сообщают, что вся прибыль от продажи этой модели отправляется на платформу United24 для помощи украинским беженцам.

В конце апреля стало известно, что москвича, пришедшего в полицию подать заявление о краже, обвинили в «дискредитации» армии из-за сине-желтых волос.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.