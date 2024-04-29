Пришедшего в полицию заявить о краже москвича обвинили в «дискредитации» из-за сине-желтых волос

На 25-летнего жителя Москвы Стаса Нетесова составили протокол о «дискредитации» армии после того, как он пришел в полицию заявлять о краже. Поводом стали его сине-желтые волосы, рассказал он «ОВД-Инфо» и «Медиазоне».

28 апреля Нетесов пришел в отделение МВД по Тверскому району с целью написать заявление о краже. Накануне вечером неизвестные напали на него в центре Москвы, когда он возвращался домой с работы. У Нетесова украли телефон и выбили ему зуб.

Полицейские в отделении обратили внимание на прическу молодого человека и по итогу составили на него протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). В документе, который оказался в распоряжении «Медиазоны», говорится, что Нетесов «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом Республики Украины». Таким образом он «привлекал внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров», посчитали силовики.

Они назвали прическу Нетесова «наглядной агитацией», которая «явно выражала негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации».

Нетесов рассказал «ОВД-Инфо», что в отделении у него сняли отпечатки пальцев и вручили ему повестку в военкомат. Силовики сказали ему, что заставят «целовать родную землю в окопах». В разговоре с «Медиазоной» Нетесов уточнил, что не состоит на воинском учете. В повестке, которую ему вручили в отделении. говорится, что он обязан прийти в военкомат Тверского района 2 мая, хотя молодой человек там не прописан.

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