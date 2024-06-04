Китайский зонд стартовал с обратной стороны Луны на Землю с собранным грунтом

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно взлетел с обратной стороны Луны и направляется к Земле. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей зонд «Чанъэ-6» запустили к Луне 3 мая с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань.

2 июня посадочный модуль и подъемный модуль зонда успешно совершили посадку в заданном районе во впадине Южный полюс–Эйткен на обратной стороне Луны.

После этого аппарат, оснащенный специальным буром и роботизированной рукой, в течение двух суток занимался сбором образцов лунного грунта. Теперь его задача — доставить эти образцы на Землю для дальнейшего исследования. Как ожидается, зонд приземлится в районе Внутренней Монголии примерно 25 июня.

До сих пор космические аппараты не совершали посадок на обратную сторону Луны. Однако в этом году таких посадок было совершено сразу три. Так, в январе там прилунился японский зонд SLIM, а в феврале — аппарат американской компании Intuitive Machines «Одиссей».

Последний вывела в космос ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Путь аппарата до Луны занял восемь дней. После успешной посадки возникли неполадки со связью, но спустя два часа в центр управления полетами NASA пришел сигнал о том, что «Одиссей» «встал в вертикальное положение и начал отправлять данные».

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«Одиссей» стал первым американским космическим аппаратом на Луне более чем за полвека. В предыдущий раз это был посадочный модуль миссии «Аполлон-17» с астронавтами на борту, прилунившийся в 1972 году.

В 2026 году пилотируемую миссию на Луну в рамках лунной программы Artemis планируют отправить США. А в 2030 то же самое собирается сделать Китай в партнерстве с Россией.

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