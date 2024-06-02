Китайская межпланетная станция «Чанъэ-6» села на Луну

Посадочный модуль китайской станции «Чанъэ-6» успешно приземлился на южном полюсе Луны, говорится на сайте национального космического управления КНР (CNSA).

Он находятся в южной части кратера Аполлон, расположенного в бассейне Южный полюс-Эйткен на обратной стороне Луны, — там аппарат приступит к сбору грунта. Из кратера, образовавшегося около четырех миллиардов лет назад, планируется набрать примерно два килограмма лунного реголита. В случае успеха на Землю впервые в истории доставят грунт с этой местности. По мнению экспертов, собранные образцы помогут больше узнать о происхождении и эволюции Луны, Земли и Солнечной системы в целом, передает CNN.

Как сообщает издание «Синьхуа», китайский модуль находился на орбите Луны около 20 дней. Он приземлился на лунную поверхность при помощи более крупного спутника-ретранслятора Queqiao-2. Собирать реголит «Чанъэ-6» будет либо используя буру, что подходит при сборке подповерхностных образцов, либо захватывая куски грунта при помощи роботизированной «механической руки».

Исследования продлятся двое суток. Ожидается, что «Чанъэ-6» вернется на Землю 25 июня.

Зонд «Чанъэ-6» запустили 3 мая в 17:27 по пекинскому времени (12:27 по мск). Местные каналы транслировали весь ход запуска. В августе 2023 года в южной приполярной зоне Луны приземлился модуль индийской станции Chandrayaan-3, ставший первым аппаратом, приземлившемся в этом районе.

Кроме Китая успешно посадить свои модули на Луне удавалось США, СССР, Индии и Японии. В августе 2023 года межпланетную станцию на Луну отправляла Россия, однако ее запуск оказался неудачным — «Луна-25» разбилась о лунную поверхность.

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