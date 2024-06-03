Фонд Джорджа Клуни отказался от преследования российских пропагандистов

Американский актер Джордж Клуни опроверг информацию о том, что его фонд «За справедливость» будет добиваться ордеров на арест российских пропагандистов, работающих в Европе. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте фонда в Х.

Клуни сказал, что одна из сотрудниц его организации оговорилась.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы не согласны с ними. У нас большой опыт по защите журналистов», — говорится в заявлении актера.

Ранее директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат заявила, что юристы организации будут направлять запросы в Международный уголовный суд с требованиями выдать ордеры на аресты российских пропагандистов. Она сделала это заявление в эфире телеканала «Голос Америки».

Нейстат говорила, что Фонд будет обращать внимание на «самых заметных российских пропагандистов», которые поддерживают Россию в войне против Украины. При этом конкретных имен она не назвала.

После этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что комиссия рассмотрит вопрос о признании Фонда Клуни «нежелательной организацией» на территории России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал представителей Фонда «безумцами». Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала Джорджа Клуни и его жену Амаль «двумя пиарщиками, которые готовы делать деньги на чем угодно».

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