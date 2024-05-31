Американский фонд решил добиться арестов «наиболее очевидных российских пропагандистов»

Фонд американского актера Джорджа Клуни и его жены Амали «За справедливость» будет добиваться ордеров на арест российских пропагандистов, работающих в Европе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анну Нейстат.

Нейстат заявила, что в некоторых европейских странах существует статья о «пропаганде войны». В связи с этим юристы фонда будут направлять запросы в Международный уголовный суд (МУС) с требованием выдать ордер на арест журналистов.

«Прокуроры могут выписать ордер на их арест. <...> И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола», — отметила Нейстат.

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Нейстат утверждает, что журналистов, на которых возбудили уголовное дело, будут арестовывать и депортировать в ту страну, где идет делопроизводство. Она также отметила, что ранее фонд еще не отправлял такие обращения.

По словам Нейстат, во внимание фонда попадут «наиболее очевидные российские пропагандисты, самые заметные из них», которые в своей работе поддерживают позицию России в войне в Украине. При этом она не стала называть имена журналистов, поскольку ордера будут выдавать в закрытом режиме.

Такое решение фонда Нейстат объясняет тем, что российские СМИ сыграли большую роль в ходе войны в Украине. Она также отметила, что часть российских пропагандистов не находятся в странах, выполняющих решения МУС. Однако, по словам Нейстат, даже в этом случае выдача ордера «будет очень значимым шагом».

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