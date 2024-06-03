СМИ: Польша и Литва блокируют поставки итальянских товаров в Россию 

Таможенники Польши и Литвы незаконно блокируют поставки итальянских товаров в Россию. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — заявил он, назвав ситуацию произволом.

При этом Торрембини подчеркнул, что товары из своих стран, следующие в Россию, таможни Польши и Литвы пропускают беспрепятственно. В результате, по его словам, Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. «А разве в Литве есть вино? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая», — отметил Торрембини.

В прошлом году в интервью «Известиям» он говорил, что почти все итальянские компании хотят вернуться в Россию. Торрембини утверждал, что из-за санкций, введенных Западом против России, Италия потеряла около 10–15 миллиардов евро.

Он также говорил, что, по его данным, работу в России продолжают около 150 итальянских компаний, у 110 из которых есть собственное производство на российской территории.

В конце мая газета Financial Times писала, что руководство некоторых западных компаний, которые раньше заявляли о планах прекратить работу в России, передумали уходить из страны.

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