Некоторые западные компании передумали уходить из России

Настроения среди руководства западных компаний относительно продолжения работы в России после начала вторжения в Украину изменились, пишет газета Financial Times. Издание сообщает, что некоторые компании, которые раньше заявляли о планах прекратить работу в России, передумали уходить из страны.

Один из источников FT рассказал, что в феврале 2022 года многие европейские компании оказались «между молотом и наковальней». По его словам, «им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем».

Однако, спустя два года войны, настроения «заметно изменились», заявил другой собеседник издания. Он пояснил, что в 2022 году западные компании видели в уходе с российского рынка «моральный императив».

«Нынешняя волна — это скорее вопрос о том, действительно ли вам нужно уходить? Вы хотите уйти? Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — говорит источник издания.

В качестве примеров западных компаний, которые не стали сворачивать свою деятельность в России, несмотря на обещания это сделать, FT приводит принадлежащего бразильской компании Natura производителя косметики Avon Products, французского производителя промышленных газов Air Liquide и британского производителя бытовой химии и средств гигиены Reckitt.

Как поясняет издание, компании передумали уходить из России, так как «бюрократические препоны», мешающие этому, усилились, а потребительская активность восстановилась.

Под «бюрократическими препонами» понимается позиция российских властей, которые требуют от иностранных компаний, решивших покинуть рынок России, продать свои активы с 50-процентной скидкой, а затем еще заплатить налог в 15%. При этом найти покупателя для своих российских активов, который бы не находился под западными санкциями и устроил бы российские власти, все труднее.

Еще одной компанией, которая пересмотрела свое отношение к уходу с российского рынка, стала британская Unilever, производящая продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены. Unilever Нельсон Пельтц рассказал FT, что в этом году он настаивал на том, чтобы компания, которая изучала варианты продажи, не уходила с рынка.

«Если мы уйдем из России, они заберут наши бренды себе. Я не думаю, что это выгодная сделка», — сказал газете член правления Unilever Нельсон Пельтц. При этом он подчеркнул, что главные конкуренты Unilever — P&G и Colgate-Palmolive — не ушли из России. «Какого черта мы должны это делать?» — риторически спрашивает Пельтц.

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