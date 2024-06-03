Мальдивы запретили въезд израильтянам

Власти Мальдив запретили въезд в страну гражданам Израиля. Об этом, как говорится в сообщении на сайте президента страны, заявил министр внутренней безопасности и технологий Али Ихсаан.

Соответствующее решение на днях принял кабинет министров Мальдив. Для контроля за его исполнением правительство страны создаст специальную комиссию.

Как пишет местная пресса, решение о запрете въезда для обладателей израильских паспортов связано с продолжающейся войной в Газе и возмущением, которое у жителей страны вызывают действия Израиля. Как сообщает издание SunOnline, ежегодно на Мальдивы приезжает около 15 тысяч туристов из Израиля.

Президент Мальдив Мохамед Муиззу также пообещал назначить специального посланника для оценки потребностей палестинцев и организовать сбор средств для помощи жителям Газы. Кроме того, власти Мальдив намерены провести общенациональный митинг под лозунгом «Мальдивцы солидарны с Палестиной».

Накануне представители израильских властей сообщили, что принимают план мирного урегулирования в Газе, предложенный президентом США Джо Байденом. Он включает в себя три этапа. На первом этапе объявляется шестинедельное прекращение огня, Израиль выводит свои войска из Газы, а ХАМАС освобождает израильских заложников. Во время второго этапа стороны должны обменяться оставшимися пленными, а на третьем — начать восстановление пострадавших от войны населенных пунктов и приступить к поискам останков погибших для их передачи родственникам.

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