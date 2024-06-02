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Новости

Израиль принял мирный план Байдена по урегулированию конфликта в Газе

19:20 • 02.06.2024

Власти Израиля приняли план об урегулировании конфликта в секторе Газа, который накануне предложил президент США Джо Байден. Об этом заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк в интервью газете Sunday Times.

В разговоре с изданием Фальк отметил, что предложение Байдена, — это сделка, на которую они согласились, однако «это не очень хорошая сделка», но мы [Израиль ]очень хотим вернуть заложников — всех их», — отметил он.

Однако Фальк также добавил, что их основные условия не изменились и требования для прекращения операции остаются прежними — это «освобождение всех заложников и уничтожение ХАМАС как террористической организации, осуществляющей геноцид».

Мирный план, который вчера предложил Израилю Байден, включает в себя три этапа. Первый этап подразумевает шестинедельное прекращение огня, вывод израильских войск из всех районов Газы и  освобождение заложников. На втором этапе должен произойти обмен оставшимися пленными. Эта фаза, по словам Байдена, полностью подготовит стороны к началу переговоров. 

Во время третьего этапа стороны должны перейти к восстановлению разрушенных территорий и поиску останков убитых, которые можно было бы вернуть родственникам. 

«Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны на неопределенный срок. Некоторые даже входят в правительственную коалицию.  И они ясно дали понять: они хотят оккупировать Газу, они хотят продолжать воевать годами, и заложники для них не являются приоритетом», — отметил Байден. 

В начале мая Байден также хотел прекратить поставки оружия Израилю в случае если премьер-министр Биньямин Нетаньяху начнет наступление в Рафахе, на что Нетаньяху ответил, что Израиль может продолжить войну и без помощи США.

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