Еврокомиссия увидела угрозу в Telegram из-за недостаточной модерации

Заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что Telegram несет в себе угрозу из-за отсутствия регулирования и возможности распространять фейковые новости. Об этом сообщает Bloomberg.

Юрова считает, что Владимир Путин и «другие враждебные игроки» могут злоупотреблять отсутствием регулирования платформы Telegram для распространения фейковых новостей в восточных странах Европейского Союза.

По словам еврокомиссара, мессенджер находится под контролем российских властей. Она считает, что он особенно распространен в странах Восточной Европы, в которых «есть русскоязычное меньшинство».

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Юрова считает, что Telegram — это «особый случай». Как утверждают представители самого мессенджера, им пользуются около 42 миллионов человек. Это лишь на три миллиона меньше установленного законом о цифровых услугах порога. Согласно закону, который вступил в силу в феврале этого года, для крупных платформ предусмотрены более строгие правила по борьбе с фейковой информацией и нелегальным контентом.

Юрова заявила, что властям Евросоюза предстоит проверить, сколько человек используют Telegram в Европе на самом деле. По ее словам, если окажется, что количество пользователей мессенджера больше 45 миллионов, то Брюсселю «придется глубоко разобраться в том, как работает» Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров в своем интервью Такеру Карлсону отрицал, что его платформа связана с российскими властями. По словам Дурова, такие заявления выгодны его конкурентам, чтобы дискредитировать мессенджер.

Ранее издание Bloomberg уже сообщало, что Еврокомиссия займется анализом методики подсчета пользователей Telegram и продолжит следить за развитием рынка.

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