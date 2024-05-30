Единственная в России женщина-губернатор ушла в отставку

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о своей отставке.

«Завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО-Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу», — сказала она в видеообращении, которое опубликовано в ее телеграм-канале. При этом Комарова не сообщила какую должность она теперь займет.

Наталья Комарова родилась в 1955 году в Псковской области. Сейчас ей 68 лет. Она является членом партии «Единая Россия». С 1980-х годов Комарова работала в горисполкоме и администрации Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. С 1994 по 2000 годы она возглавляла администрацию города. А в с 2000 по 2001 год занимала должность вице-губернатора ЯНАО.

После этого до 2007 года Комарова была депутатом Госдумы. Пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа она занимала с 2010 года. Как пишет «Коммерсантъ», на эту должность ее кандидатуру предложил бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев.

В октябре 2023 года на встрече с жителями Нижневартовска Комарова сказала, что война в Украине не была нужна России. «Мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир», — заявила она. После этого на Комарову написали донос в полицию. В правительстве ХМАО тогда говорили, что слова губернатора о войне были вырваны из контекста.

Пост губернатора ХМАО, по данным издания 72.ру, может занять мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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