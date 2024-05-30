На ушедшую в отставку губернатора ХМАО не заводили дело о «дискредитации»

30 мая СМИ, в том числе «Холод», сообщили, что на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову, которая 30 мая объявила о своей отставке, составили административный протокол о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 ч.1 КоАП). На самом деле это не так, обратила внимание «Медиазона».

На сайте Нижневартовского городского суда карточка Комаровой, в которой указана статья о «дискредитации», находится в разделе «жалоб на постановления». Это значит, что речь идет о рассмотрении жалобы на отказ привлечения экс-губернатора к ответственности. Жалоба поступила в суд 24 апреля. Заседание назначено на 13 июня.

В пресс-службе Нижневартовского городского суда изданию «Вечерние ведомости» сообщили, что дело о «дискредитации» на Комарову не заводили. Там же уточнили, что 13 июня суд рассмотрит жалобу на сотрудника МВД, который отказался его возбуждать.

Утром 30 мая Комарова объявила, что уходит с поста губернатора ХМАО. В видеообращении, которое она выложила в своем телеграм-канале, она сказала, что «переходит на другую работу», не уточнив на какую именно.

В октябре 2023 года на встрече с жителями Нижневартовска Наталья Комарова сказала, что России не нужна война с Украиной. «Мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир», — заявила она тогда.

После этого на Комарову написал донос член тюменского «Центра общественного контроля “Оберег”» Юрий Рябцев, потребовав завести на нее административное дело о «дискредитации» армии.

Обновлено в 18:20. Изначально «Холод» сообщал, что убедился в составлении протокола на Комарову. Приносим извинения читателям за некорректную информацию.

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