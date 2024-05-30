У самолета российской авиакомпании трижды за неделю протекло топливо

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия» три раза за последнюю неделю совершал экстренные посадки и отстранялся от полетов из-за утечки топлива. На это обратило внимание «Агентство».

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, 30 мая самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод. Он выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи. На борту находились 126 человек. Пресс-служба прокуратуры отметила, что причина посадки устанавливается. По данным телеграм-канала Shot, у самолета произошла утечка топлива.

Самолет с таким же бортовым номером отстранили от полетов 25 мая из-за течи керосина, которую обнаружили при посадке в Калининграде. Как отмечает телеграм-канал «Авиаторщина», самолет простоял в аэропорте «Храброво» менее полутора суток, после чего его допустили к полетам 27 мая.

В тот же день, 27 мая, самолет выполнил два рейса, но на пути из Сочи в Петербург был вынужден экстренно приземлиться в Москве из-за подозрений в утечке топлива и керосина. «(Капитан воздушного судна — Прим. «Холода») принял решение уйти на запасной аэродроме в Шереметьево. Там была объявлена тревога. При заходе на посадку пилоты выключили второй двигатель и благополучно приземлились», — пишет «Авиаторщина».

Как отмечает «Агентство», лайнер Airbus был выпущен в 2007 году. Он находился в лизинге у ирландской AerCap — крупнейшей в мире лизинговой компании. В марте 2022 года самолет перерегистрировали в России.

Информация о том, что российская авиационная отрасль не справляется с обслуживанием самолетов, появились вскоре после начала войны в Украине. Евросоюз тогда отказался поставлять в Россию новые самолеты и запчасти к уже находящимся в стране. Также ЕС прекратил страхование и техобслуживание самолетов. Вскоре аналогичные санкции ввела американская авиакомпания Boeing.

Несмотря на то что летом 2022 года российское правительство анонсировало программу по развитию авиаотрасли, российские авиакомпании утверждают, что к 2025 году большинство зарубежных самолетов будут непригодны к эксплуатации.

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