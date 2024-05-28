Незаконно посадившие подростка судьи ушли в отставку

Квалификационная комиссия судей Башкортостана отправила в отставку трех судей, которые рассматривали дело подростка о попытке сбыта наркотиков. Об этом говорится на сайте комиссии. Судьи выносили и утверждали юноше приговоры несмотря на то, что ему еще не исполнилось 16 лет.

Речь идет о судье Демского районного суда города Уфы Республики Башкортостан Галине Верещак, председателе этого суда Равиле Идиатулине и судье Верховного Суда Башкортостана Фаизе Каскинбаеве.

В декабре 2022 года Верещак приговорила 15-летнего подростка Константина Носырева к трем годам воспитательной колонии по делу о попытке сбыта наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). По версии следствия, его мать попросила помочь ей оставить закладку. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона», в марте 2023 года Верховный суд Башкортостана оставил этот приговор в силе. Решение принимал Каскинбаев. В августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года председатель Демского районного суда Идиатулин снова вынес обвинительный приговор.

В апреле Верховный суд Башкортостана все же отменил приговор с правом Носырева на реабилитацию. Пока длилось разбирательство, подросток провел в СИЗО и воспитательной колонии почти 16 месяцев.

По словам адвоката Виталия Буркина, в момент совершения вменяемого ему преступления Носыреву было 14 лет. Приговор подростку вынесли, когда ему было 15. При этом уголовная ответственность по статье о попытке сбыта наркотиков наступает с 16 лет. Буркин отметил, что защита указывала на это судьям, однако те не реагировали.

В пресс-релизе квалификационной коллегии судей Башкортостана говорится, что Верещак, Идиатулин и Каскинбаев были отправлены в отставку из-за дисциплинарных взысканий. По словам Буркина, судьи ушли в отставку «с пожизненным содержанием и со всеми привилегиями». «То есть все россияне из своих налогов будут платить за содержание юристов, которые не знают, с какого возраста в стране наступает уголовная ответственность», — написал он.

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